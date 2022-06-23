أثار قرار المحكمة العليا الأميركية، حالة من الغضب في الولايات المتحدة؛ بعد فتحه الباب أمام جميع المواطنين في نيويورك لحمل مسدسات مخفية ومحشوة في الأماكن العامة.

وتمثل قرار المكمة العليا في إلغاء تشريع يفرض قيودًا صارمة على الأسلحة النارية خارج المنزل، معتبرين أن تلك القيود تعد انتهاكًا غير دستوري لحق حمل السلاح.

يستحق اللوم

وكان التشريع الذي تم إلغاؤه يجبر المواطنين على تقديم ما يثبت حاجتهم للسلاح حتى يمكن ترخيصه.

وعلق حاكم نيويورك، على الحكم قائلًا: “إن الحكم ليس متهورًا فحسب، بل إنه أمر يستحق اللوم”.

حوادث إطلاق نار

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تعرضت لعدة حوادث إطلاق نار وصلت إلى حد المجزرة، فقبل عدة أسابيع حمل شاب يبلغ من العمر 18 عامًا بندقية شراها بشكل قانوني، وتوجه إلى أحد المتاجر في حي يقطنه أغلبية من ذوي البشرة السمراء، وقام بإطلاق النار بشكل عشوائي ما تسبب في مقتل 10 أشخاص.

ولم يمر سوى 10 أيام حتى توجه شاب لإحدى المدارس الابتدائية في تكساس وقتل 19 طفلًا ببندقيته المرخصة.