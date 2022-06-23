أصدرت المحكمة العمالية في الرياض حكمها ضد إحدى الشركات، لصالح 149 موظفاً من 10 جنسيات، وتقدر مطالباتهم المالية بـ28 مليون ريال.

دعوى جماعية:

وتقدم الموظفون بدعواهم الجماعية التي تنوعت مطالباتهم فيها، ما بين المطالبة بأجور متأخرة، والمطالبة بتسليم أجر الإجازات غير المتمتع بها، بالإضافة إلى المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة.

أبرز القضايا:

ومن أبرز القضايا التي تنظرها المحاكم العمالية – منازعات عقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها – إيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها – الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل – المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

وأتاحت وزارة العدل لأطراف النزاع إمكانية رفع الدعاوى إلى المحاكم العمالية إلكترونيًا عبر بوابة ناجز هنا، لأنواع الدعاوى كافة سواءً الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل، أو دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وكذلك شكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.

يذكر أن الموظفين تقدموا بدعواهم في يوم 21 رمضان الماضي، فيما تم إصدار الحكم للدفعة الأولى وعددهم 119 موظفاً يوم 11 شوال، فيما صدر حكم المجموعة الثانية وعددهم 30 موظفًا في يوم 21 شوال الماضي.