وجه الدفاع المدني تحذيرًا بشأن وجود بعض المنتجات بالمركبات في ظل الأجواء الحارة عند ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

تحذير مهم:

وشدد الدفاع المدني على ضرورة خلو المركبة من (عبوات الغاز – السجائر الإلكترونية – ولاعة السجائر – بطاريات الهواتف ومنافذ الشواحن – عبوات العطر المضغوطة – عبوات سائل ومعقم اليدين – الأجهزة الإلكترونية – العبوات البلاستيكية – مستحضرات التجميل).

تفجير وحريق:

وأكد المدني ضرورة الأخذ بالاعتبار أن جميع هذه المنتجات، قد تنفجر ما عدا المعقمات والمستحضرات التجميلية والعبوات البلاستيكية والتي قد تتسبب في إشعال النار في أجزاء من السيارة.