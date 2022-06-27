كثفت قوات الدفاع المدني بالحج أعمال الإشراف الوقائي في المشاعر المقدسة.

قوات #الدفاع_المدني بالحج تكثف أعمال الإشراف الوقائي في المشاعر المقدسة. pic.twitter.com/YBXwe2xSbG — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) June 26, 2022

واستعرض مقطع فيديو نشره الدفاع المدني على موقع تويتر، أعمال الإشراف الوقائي المختلفة في المشاعر المقدسة لضمان أداء مناسك الحج بشكل آمن لضيوف الرحمن.

تعاون الجهات:

وتتعاون العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتنفيذ بأعمال موسم حج هذا العام، ومتابعة توفر جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.