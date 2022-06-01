أكد ناصر الصقير، المسؤول بالهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أن قرار منع التعامل مع المعلنة العربية في أي وسيلة إعلام سعودية هو قرار يصدر لأول مرة من الهيئة.

ناصر الصقير – الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع: ضوابط المحتوى ملزمة لجميع السعوديين سواء كانوا داخل أو خارج المملكة #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/DiXPBQxmIi — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 31, 2022

خرق أكثر من نظام:

وتابع الصقير، خلال مداخلة إلى برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، مساء أمس الثلاثاء: مخالفة المعلنة تضمنت خرقًا أكثر من نظام للإعلام المرئي والمسموع، ومن هنا جاءت عقوبة منع التعامل مع المعلنة.

ولفت مسؤول المرئي والمسموع إلى أن المعلنة الآن ممنوعة بشكل تام من التعامل مع جميع وسائل الإعلام السعودية، حيث كانت القرارات السابقة تقتصر على الغرامة المالية، لكن هذه المخالفة شملت أكثر من نظام وأكثر من جهة.