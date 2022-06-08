حثت هيئة الإعلام المرئي والمسموع جموع المعلنين بالالتزام بضوابط الإعلانات الإلكترونية لتفادي تطبيق العقوبات المقررة في الأنظمة.

ضوابط الإعلانات

ونشرت الهيئة الضوابط التي يجب التقيد بها والتي تمثلت فيما يلي:

تحديد مزايا المنتج، وهوية التاجر، والسعر مع الضريبة، وأجور التسليم، في الإعلانات التي تعرض الأسعار.

المصداقية في الإعلانات.

عدم الإساءة للمنتجات والأشخاص والمؤسسات والعلامات التجارية.

كما شملت الضوابط عدم إظهار الأشخاص أو الإشارة إليهم دون إذنهم.

وضع الجدول الزمني المناسب للإعلان وفقًا للتصنيف العمري.

التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي.

منع غير السعوديين من الإعلان

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أصدرت أمس تعميمًا بمنع غير السعوديين المخالفين لنظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي.

عقوبة مخالفة الأنظمة

ويأتي ذلك في إطار تنظيم العمل الإعلاني في المملكة وفقًا لأنظمة الإعلام المرئي والمسموع، ونظام التجارة الإلكترونية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما في ذلك نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1426/8/23 هـ، والذي تنص المادة (33) منه أنه “لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا ولا يجوز أن يسمح له في مزاولته إلا بعد الحصول على رخصة”، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 1434/5/12 هـ والتي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (40) وتاريخ 1442/1/1 هـ، والذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة وغير مرخص له بممارسته “جريمة” يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.