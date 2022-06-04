أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم إغلاق جزئي على طريق وادي وج باتجاه كوبري خالد بن الوليد بالطائف.

تنوه إدارة مرور محافظة الطائف وبالتنسيق مع فرع شركة المياه الوطنية بالمحافظة؛ عن إغلاق جزئي على طريق وادي وج باتجاه كبري خالد بن الوليد، وامتداد طريق المطار بعد نفق الأمير منصور باتجاه المطار، ابتداءً من تاريخ 1443/11/07 هـ، وتهيب باستخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق. pic.twitter.com/hONYIGRtbV — المرور السعودي (@eMoroor) June 4, 2022

وقال المرور السعودي، في تغريدة عبر “تويتر”: “تنوه إدارة مرور محافظة الطائف وبالتنسيق مع فرع شركة المياه الوطنية بالمحافظة؛ عن إغلاق جزئي على طريق وادي وج باتجاه كبري خالد بن الوليد، وامتداد طريق المطار بعد نفق الأمير منصور باتجاه المطار، ابتداءً من تاريخ 07/ 11/ 1443هـ”.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بجميع قائدي المركبات استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.