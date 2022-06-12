حذرت الإدارة العامة للمرور، من ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد المغادرة منها، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة مرورية.

وقال المرور، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها يعد مخالفة مرورية”.

وأضافت المرور، في إنفوجراف تنصح فيه قائدي المركبات قائلة: “احرص على التأكد من إطفاء محرك المركبة وإغلاقها جيدًا عند النزول منها”.

مخالفة مرورية

يُشار إلى أن ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها يعد مخالفة مرورية، يُعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالًا.

يذكر أنه يمكن تقسيط قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، مع إمكانية الحصول على خصم للمخالفة بنسبة 25% واعتبار أن هذا هو الحد الأدنى لقيمة الغرامة ولا يمكن رفعها عن هذه النسبة.