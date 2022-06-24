نصحت إدارة المرور، بالتقيد بالمسافة الآمنة بين المركبات أثناء القيادة، والتي تعد من أهم عناصر الأمان لتفادي الحوادث.

تفادي الحوادث بالالتزام بالمسافة الآمنة

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”: “حماية لك، تقيد بالمسافة الآمنة عند القيادة”. وأوضحت أن المسافة الآمنة بين المركبات أثناء القيادة، تمنح قائد المركبة وقتًا أكبر للتعامل مع التوقفات المفاجئة وبالتالي تفادي وقوع الحوادث المرورية.

وشدد المرور في وقت سابق، على أهمية الحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين، بالنسبة لقائدي المركبات على الطرق والمارة على السواء. وأكد ضرورة حفاظ قائدي المركبات على مسافة آمنة أثناء السير على الطرق وهي 3 ثوانٍ بين المركبات.