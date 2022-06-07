حذر المرور السعودي، من جلوس الركاب في غير الأماكن المخصصة لهم، لما قد يعرضهم للخطر، فضلًا عن اعتباره مخالفة مرورية.

وقال المرور عبر إنفوجراف لها: “جلوس الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في المركبة يعرض سلامتهم للخطر، ويعد مخالفة مرورية”.

مراعاة حقوق الطريق

وفي وقت سابق، شددت المديرية العامة للمرور على ضرورة مراعاة حقوق الطريق، والالتزام بها؛ من أجل تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وخفض نسبة الحوادث بين المركبات.

ووجه المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، 5 تعليمات هامة يجب على قادة وأصحاب المركبات اتباعها؛ لتحقيق السلامة المرورية، وهي: الالتزام بمسارات الطريق، واستخدام الإشارات التنبيهية قبل الانعطاف، والابتعاد عن إلقاء المخلفات، وإفساح الطريق عند الحاجة لعبور المركبات، والتقيد بأفضليات المرور.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، حذرت الإدارة العامة للمرور، من خطورة بقاء بعض المواد في السيارات لما قد يسببه من انفجارات أو حرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وشددت على أنه في حال ارتفاع درجات الحرارة فيجب التأكد من خلو المركبات من: العطور، والعبوات المضغوطة، وعبوات الغاز، والبطاريات وبنوك الطاقة (power bank)، والولاعات.