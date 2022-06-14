أعادت الإدارة العامة للمرور تأكيدها على وجود أي مستخدم فعلي لديه رخصة قيادة لتسجيل المركبة، في حالة عدم وجود رخصة لمالك السيارة.

وقد تلقى المرور سؤالًا من أحد المواطنين عن إمكانية تسجيل ملكيته للسيارة بالرغم من عدم امتلاكه رخصة قيادة، فأجابت بالتأكيد على وجود مستخدم فعلي يملك رخصة قيادة لإتمام التسجيل.

خطوات تجديد استمارة السيارة

وفي وقت سابق؛ حددت الإدارة العامة للمرور، بالتفصيل، خطوات تجديد استمارة السيارة، للمواطنين عبر منصة أبشر.

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد استفسر بشأن خطوات تجديد استمارة السيارة، وأجابت الإدارة العامة للمرور بقولها إن خطوات تجديد الاستمارة تشمل: سداد الرسوم – سداد المخالفات – الفحص الفني – التأمين. وبينت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن أيضًا تجديد استمارة السيارة عن طريق الحساب الخاص في منصة أبشر.

إسقاط المركبة الخاصة بالمقيم

وتلقت إدارة المرور سؤالًا من أحد المتابعين يقول خلاله: “خرجت بسيارة لليمن، وما عاد رجعت بسبب انتهاء الإقامة كيف أسقط السيارة من اسمي وهل أقدر أرجع بها إذا دخلت بإقامة جديدة”.