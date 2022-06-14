أعادت الإدارة العامة للمرور تأكيدها على وجود أي مستخدم فعلي لديه رخصة قيادة لتسجيل المركبة، في حالة عدم وجود رخصة لمالك السيارة.
وقد تلقى المرور سؤالًا من أحد المواطنين عن إمكانية تسجيل ملكيته للسيارة بالرغم من عدم امتلاكه رخصة قيادة، فأجابت بالتأكيد على وجود مستخدم فعلي يملك رخصة قيادة لإتمام التسجيل.
خطوات تجديد استمارة السيارة
وفي وقت سابق؛ حددت الإدارة العامة للمرور، بالتفصيل، خطوات تجديد استمارة السيارة، للمواطنين عبر منصة أبشر.
جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد استفسر بشأن خطوات تجديد استمارة السيارة، وأجابت الإدارة العامة للمرور بقولها إن خطوات تجديد الاستمارة تشمل: سداد الرسوم – سداد المخالفات – الفحص الفني – التأمين. وبينت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن أيضًا تجديد استمارة السيارة عن طريق الحساب الخاص في منصة أبشر.
إسقاط المركبة الخاصة بالمقيم
وأجابت عن السؤال بالقول: “يجب أولًا مراجعة أقرب قسم رخص سير مع إحضار اللوحات ورخصة السير وخطاب مصدق من جمرك الدولة يثبت مصير المركبة”.
نقل ملكية السيارة
وأعادت إدارة المرور، في وقت سابق التأكيد على عدم إمكانية نقل ملكية السيارة في حال انتهاء الاستمارة، أو الهوية الشخصية؛ إذ تلقت سؤالًا من أحد المتابعين عبر صفحتها الرسمية على “تويتر” قال فيه: هل أقدر أنقل ملكية السيارة والاستمارة منتهية؟ وهل يلزم تأمين كي أنقل ملكية؟ وردت بالقول:” إنه لا يمكن نقل ملكية السيارة والاستمارة منتهية”.
وفي شأن آخر أشارت الإدارة إلى إمكانية نقل الملكية من الأب للابن، عبر أقرب معرض سيارات معتمد، أو بوابة أبشر الإلكترونية، لافتةً إلى عدم إمكانية نقل الملكية إلا لشخص هويته سارية، سواء الإقامة أو الهوية الشخصية.
وتختلف رسوم نقل الملكية باختلاف نوع السيارة، ونوع رخصة السير، كما تتاح الشروط والتفاصيل كاملة عبر بوابة أبشر الإلكترونية.
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