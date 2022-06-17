حذرت الإدارة العامة لـ المرور من عدم الاهتمام بإخراج الأطفال رؤوسهم من نوافذ السيارات على الطريق؛ لما يسببه ذلك من خطر على حياتهم.

وشددت على التأكد من جلوس أطفالك في أماكنهم المخصصة لهم في المقاعد الخلفية من المركبة، حفاظًا على سلامتهم.

مواد قد تتسبب في الحرائق في السيارة:

وفي وقت سابق؛ حذرت الإدارة العامة للمرور، من خطورة بقاء بعض المواد في السيارات؛ لما قد يسببه من انفجارات أو حرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وشددت على أنه في حال ارتفاع درجات الحرارة فيجب التأكد من خلو المركبات من: العطور، والعبوات المضغوطة، وعبوات الغاز، والبطاريات وبنوك الطاقة (power bank)، والولاعات.