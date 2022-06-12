أعلنت إدارة المرور استمرار تنفيذ الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، بمختلف مناطق المملكة.

وبينت في تغريدة على حسابها الرسمي، أن عدد الدراجات المخالفة التي تم ضبطها بلغ 1322 دراجة.

وأهاب المرور بجميع المواطنين بالتعاون والالتزام، بالقواعد الواردة في نظام المرور.

تطبيق الحد الأعلى للمخالفات المرورية

وفي وقت سابق؛ أعادت الإدارة العامة للمرور، التأكيد على مسببات تطبيق الحد الأعلى للمخالفات المرورية حيث أكدت أن “تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ”.

مضاعفة المخالفات المرورية

كما أكدت أن التفحيط من المخالفات المهددة للسلامة العامة، وتجنبها يعزز السلامة وسلامة الآخرين من مستخدمي الطريق.

واستعرض المرور عقوبات مخالفة التفحيط بحسب المادة التاسعة والستين من نظام المرور، حيث يعاقب المفحط في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يومًا وغرامة مالية 20 ألف ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

أما في المرة الثانية، يتم حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال وإحالة إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حق المفحط.

بالنسبة إلى المرة الثالثة فيتم حجز المركبة وغرامة 60 ألف ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريم المفحط بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.