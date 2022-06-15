أوضح المرور السعودي إجراءات إسقاط ملكية المركبة عن الشخص المتوفى.

وأشارت الإدارة إلى أنه بإمكان الوكيل الشرعي للورثة تسليم المركبة لمركز تشليح معتمد أو مكبس، ثم يقوم بمراجعة أقرب قسم رخص سير لتسليم اللوحات ورخصة السير.

جاء ذلك ردًّا على أحد السائلين عن إسقاط سيارة مطوفة من 25/ 3/ 1424 باسم شخص متوفي، ولا يوجد عليها مخالفات.

نقل ملكية السيارة:

وأعادت إدارة المرور، في وقت سابق التأكيد على عدم إمكانية نقل ملكية السيارة في حال انتهاء الاستمارة، أو الهوية الشخصية؛ إذ تلقت سؤالًا من أحد المتابعين عبر صفحتها الرسمية على “تويتر” قال فيه: هل أقدر أنقل ملكية السيارة والاستمارة منتهية؟ وهل يلزم تأمين كي أنقل ملكية؟ وردت بالقول: ”إنه لا يمكن نقل ملكية السيارة والاستمارة منتهية”.

وفي شأن آخر أشارت الإدارة إلى إمكانية نقل الملكية من الأب للابن، عبر أقرب معرض سيارات معتمد، أو بوابة أبشر الإلكترونية، لافتةً إلى عدم إمكانية نقل الملكية إلا لشخص هويته سارية، سواء الإقامة أو الهوية الشخصية. وتختلف رسوم نقل الملكية باختلاف نوع السيارة، ونوع رخصة السير، كما تتاح الشروط والتفاصيل كاملة عبر بوابة أبشر الإلكترونية.