أعادت الإدارة العامة للمرور، التأكيد على مسببات تطبيق الحد الأعلى للمخالفات المرورية.

وتلقت الصفحة الرسمية للإدارة سؤالًا، من أحد المتابعين يقول: “المخالفات المرورية تتضاعف إذا تأخرت؟ وردت الإدارة على السؤال بالقول: “تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ”.

مضاعفة المخالفات المرورية

وفي وقت سابق أكد المرور السعودي أن التفحيط من المخالفات المهددة للسلامة العامة، وتجنبها يعزز السلامة وسلامة الآخرين من مستخدمي الطريق.

واستعرض المرور عقوبات مخالفة التفحيط بحسب المادة التاسعة والستين من نظام المرور، حيث يعاقب المفحط في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يومًا وغرامة مالية 20 ألف ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

أما في المرة الثانية، يتم حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال وإحالة إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حق المفحط.

بالنسبة إلى المرة الثالثة فيتم حجز المركبة وغرامة 60 ألف ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريم المفحط بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.