حذرت الإدارة العامة للمرور من مخاطر السير ليلًا، أو في الطرق المظلمة دون إضاءة أنوار المركبة.

وقالت في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر: “تعتبر أنوار المركبة من أهم عناصر السلامة المرورية لقائد المركبة ومستخدمي الطريق”.



وفي وقت سابق؛ نصحت إدارة المرور، بالتقيد بالمسافة الآمنة بين المركبات أثناء القيادة، والتي تعد من أهم عناصر الأمان لتفادي الحوادث.

تفادي الحوادث بالالتزام بالمسافة الآمنة:

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”: “حماية لك، تقيد بالمسافة الآمنة عند القيادة”. وأوضحت أن المسافة الآمنة بين المركبات أثناء القيادة، تمنح قائد المركبة وقتًا أكبر للتعامل مع التوقفات المفاجئة وبالتالي تفادي وقوع الحوادث المرورية.

وشددت على أهمية الحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين، بالنسبة لقائدي المركبات على الطرق والمارة على السواء، وضرورة حفاظ قائدي المركبات على مسافة آمنة أثناء السير على الطرق وهي 3 ثوانٍ بين المركبات.

نصائح عند تعطل المركبة الخاصة بك:

وفيما يتعلق بإجراءات السلامة على الطريق؛ تواصل الإدارة العامة للمرور نصائحها المتعلقة بالسلامة؛ ومنه توضيح الخطوات اللازمة عند تعطل المركبة وهي كالتالي:

ـ إخراج المركبة بشكل آمن لأقرب مكان خارج الطريق.

ـ وضع العلامات التحذيرية اللازمة على مسافة مناسبة تضمن تنبيه سائقي المركبات تجنبًا لاصطدامهم بها.

ـ إبلاغ الجهات ذات العلاقة.

وقد شددت الإدارة العامة لمرور على أهمية إبقاء السيارة على الجانب الأيمن من الطريق في حال تعذر الوصول إلى أقرب مخرج.