وتلقت إدارة المرور سؤالًا من أحد المتابعين يقول خلاله: “خرجت بسيارة لليمن، وما عاد رجعت بسبب انتهاء الإقامة كيف أسقط السيارة من اسمي وهل أقدر أرجع بها إذا دخلت بإقامة جديدة”.

وأجابت عن السؤال بالقول: “يجب أولًا مراجعة أقرب قسم رخص سير مع إحضار اللوحات ورخصة السير وخطاب مصدق من جمرك الدولة يثبت مصير المركبة”.

نقل ملكية السيارة

وأعادت إدارة المرور، في وقت سابق التأكيد على عدم إمكانية نقل ملكية السيارة في حال انتهاء الاستمارة، أو الهوية الشخصية؛ إذ تلقت سؤالًا من أحد المتابعين عبر صفحتها الرسمية على “تويتر” قال فيه: هل أقدر أنقل ملكية السيارة والاستمارة منتهية؟ وهل يلزم تأمين كي أنقل ملكية؟ وردت بالقول:” إنه لا يمكن نقل ملكية السيارة والاستمارة منتهية”.

وفي شأن آخر أشارت الإدارة إلى إمكانية نقل الملكية من الأب للابن، عبر أقرب معرض سيارات معتمد، أو بوابة أبشر الإلكترونية، لافتةً إلى عدم إمكانية نقل الملكية إلا لشخص هويته سارية، سواء الإقامة أو الهوية الشخصية.

وتختلف رسوم نقل الملكية باختلاف نوع السيارة، ونوع رخصة السير، كما تتاح الشروط والتفاصيل كاملة عبر بوابة أبشر الإلكترونية.