أصدرت الإدارة العامة للمرور تعليمات بشأن الحفاظ على السلامة قبل التوجه للسفر أو الرحلات.

وشددت من خلال انفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر، على التأكد من أحوال الطقس قبل تحديد موعد الرحلة.

فحص المركبة

كما لفتت إلى أهمية فحص المركبة جيدًا قبل السفر والتأكد من مصابيحها، وعلاجاتها، ونظام مكابحها.

وأكدت على وجوب التأكد من جودة الإطار الاحتياطي وتوفر أدوات تغييره، ومن وجود حقيبة الإسعافات الأولية.

ونصحت إدارة المرور بأخذ قسط كافٍ من النوم قبل الرحلة، وأخذ فترة استراحة خلالها، بالإضافة لاستخدام خرائط الطرق لاختيار الطريق الأنسب.

التأكد من المصابيح

وفي وقت سابق؛ حذرت الإدارة العامة للمرور من مخاطر السير ليلًا، أو في الطرق المظلمة دون إضاءة أنوار المركبة.

وقالت في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر: “تعتبر أنوار المركبة من أهم عناصر السلامة المرورية لقائد المركبة ومستخدمي الطريق”.

تفادي الحوادث بالالتزام بالمسافة الآمنة

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”: “حماية لك، تقيد بالمسافة الآمنة عند القيادة”. وأوضحت أن المسافة الآمنة بين المركبات أثناء القيادة، تمنح قائد المركبة وقتًا أكبر للتعامل مع التوقفات المفاجئة وبالتالي تفادي وقوع الحوادث المرورية.

وشددت على أهمية الحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين، بالنسبة لقائدي المركبات على الطرق والمارة على السواء، وضرورة حفاظ قائدي المركبات على مسافة آمنة أثناء السير على الطرق وهي 3 ثوانٍ بين المركبات.