علق الإعلامي عبدالعزيز المريسل على تصريحات علاء كنو، شقيق نجم الهلال محمد كنو بشأن توقيعه للنصر، مؤكدًا صحة موقف العالمي في هذه الأزمة.

علاء كنو يكشف التفاصيل

وكانت غرفة فض المنازعات قد ألزمت محمد كنو والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر 27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لـ4 أشهر، ومنع الزعيم من التسجيل لفترتين، ما دفع إدارة الأزرق للاستئناف.

وكشف علاء كنو مزيدًا من التفاصيل بشأن توقيع شقيقه لنادي النصر، حيث أكد أن نجم الهلال هو من وقع بنفسه، نافيًا الأنباء المتداولة بشأن الورقة البيضاء، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المريسل يؤكد صحة موقف النصر

وقال المريسل: “رغم تحفظ علاء كنو في قضية شقيقه محمد كنو إلا أن كل حديثه وهو مسؤول عنه يوضح أن الخطأ كان يقع على طرف واحد فقط.. المؤكد أن موقف نادي النصر سليم 100٪”.

وتابع عبدالعزيز المريسل تعليقه على تصريحات شقيق محمد كنو، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “ولا إجابة لعلاء كنو تدين النصر نهائيًا”.

وأضاف: “كل الأسئلة التي تطرح على علاء كنو تطرح بصبغة هلالية لكن للأمانة علاء كنو كان شامخًا في ردوده وصامدًا أمام كل هذا الجيش من الأسئلة وأكثر ما كان يرد فيه (أنا يهمني موقف أخوي فقط وأنا جالس أحاول أحافظ على صورة أطراف القضية)”.

وواصل المريسل قائلًا: “10 أشخاص حاولوا يدينون علاء كنو بالتحقيق معه وطرح الأسئلة التي تأتي في مصلحة الهلال فقط، ولكنهم لم يستطيعوا جميعهم إظهار بأن هناك 1٪ من براءة نادي الهلال من الخطأ الذي حدث.. بصراحة علاء كنو هزمهم جميعهم”.