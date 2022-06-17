أبدى الإعلامي الرياضي والناقد عبد العزيز المريسل دهشته من عدم انتهاء مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2021/2022، ضاربًا المثل بإعلان موعد مباريات الدوري الإنجليزي للموسم المقبل وقبل مدة طويلة من انطلاقه.

المريسل يعلق !

وقال الإعلامي الرياضي عبر حسابه في “تويتر” اليوم الخميس: “جدول الدوري الإنجليزي لموسم 2022/2023 تم إعلانه ونحن لم ننتهِ من أطول دوري في تاريخ الكرة السعودية، حتى الآن، بل إن القضايا في أفضل دوريات العالم تنتهي ونحن في قضية محمد كنو وقضية حمد الله لهما 9 أشهر ولم يحسما، وكلاهما لم تنتهيا، يا ترى أين الخطأ؟!، فينا ولا فيهم؟!”.

لماذا نسخة 2022 الأطول؟

ومن المقرر أن تُقام جميع مباريات الجولة الـ29، عند الساعة التاسعة مساء يوم الخميس الموافق 23 يونيو الجاري، على أن يتم لعب مواجهات الجولة الأخيرة، يوم الاثنين الموافق 27 من الشهر ذاته.

يذكر أنه كان من المقرر اختتام منافسات الدوري في 29 مايو الماضي، ولكن تم تأجيلها ليومي 18 و 23 يونيو حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.