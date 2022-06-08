صدر كتاب المسؤولية الاجتماعية في الأندية الرياضية بالمملكة للدكتور متعب بن محمد الرشود.

ويأتي هذا الكتاب من أوائل الإصدارات في هذا الجانب، حيث تناول المؤلف فيه عدة موضوعات منها واقع المسؤولية الاجتماعية في الأندية الرياضية والتحديات القائمة، ثم أشار إلى أهمية هذا الموضوع؛ كونه لم يحظَ بالاهتمام المطلوب من الباحثين بحيث يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

كما أشار المؤلف إلى تحديد ماهية المشكلة وذلك ببعض التساؤلات منها مستوى قيام الأندية الرياضية بالمسؤولية الاجتماعية والمعوقات التي تحد من نجاح برامج المسؤولية الاجتماعية في الأندية.

ماهية الأندية:

كما تطرق المؤلف الى الحديث عن ماهية الأندية الرياضية ونشأتها وأهدافها ومراحل تطورها ودورها الجوهري في نهضة المملكة.

أهداف الكتاب:

وأكد الرشود أن الكتاب جاء ليحقق عدة أهداف منها التعرف على مدى إلمام القائمين بالمسؤولية الاجتماعية بمفهومها الصحيح والتعرف على مستوى قيام الأندية الرياضية بالمملكة العربية السعودية بمسؤوليتها الاجتماعية ومساعدة الأندية في تجاوز التحديات في هذا الجانب والمساهمة في تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية.

وختم الرشود كتابه بوضع تصور مقترح لبرامج المسؤولية الاجتماعية في الأندية الرياضية ومؤشرات تساهم في تقييم العمل وتطوره.