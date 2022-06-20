خطف ثنائي النصر المعار لصفوف فريقي الطائي والأهلي، نواف العقيدي وأيمن يحيى الأنظار إليهما خلال مشاركتهما مع الأخضر في كأس آسيا تحت 23 عامًا.

نجوم الأخضر يحتفلون باللقب:

ونجح الأخضر في التتويج بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على أوزبكستان في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب “ميلي ستاديوم”، بهدفين دون رد سجلهما أحمد الغامدي وفراس البريكان.

ووجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتقديم مكافأة تُقدر بمليون ريال لكل لاعب والمدير الفني سعد الشهري، وأعربوا نجوم الأخضر بالفوز باللقب الأول، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ثنائي النصر المعار يخطف الأنظار:

وظهر الحارس النصراوي المعار للطائي، نواف العقيدي بشكل مميز طوال منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث شارك في 6 مباريات، ولم تستقبل شباكه أي هدف في إنجاز غير مسبوق، ليكلل مجهوده بالحصول على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.

ويسعى نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر لتدعيم حراسة المرمى في الموسم الجديد، وارتبط اسمها بأكثر من لاعب محترف، إلا أن تألق نواف العقيدي جعله مرشحًا للعودة إلى العالمي لحل الأزمة.

وتألق نجم النصر المعار إلى النادي الأهلي، أيمن يحيى بشكل لافت في كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف وصنع هدف، وكان من أبرز لاعبي الأخضر، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تذبذب الأداء والنتائج خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتطمح الإدارة في حسم صفقات قوية، لمصالحة الجماهير والظهور بشكل أفضل الموسم المقبل.