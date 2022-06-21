استقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، اليوم الثلاثاء، الحكام السعوديين الذين شاركوا في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

المسحل يستقبل الحكام السعوديين:

وحرص المسحل على استقبال الحكام محمد الهويش، خالد الطريس، ماجد الشمراني، خلف زيد وياسر السلطان في مكتبه، بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي خالد الثبيتي والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم وعدد من الأعضاء.

وهنأ المسحل، الحكام على المستويات التي قدموها خلال مباريات البطولة، كما نقل لهم إشادة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نظير مستوياتهم المميزة، معربًا عن تطلعه لأن يواصل الحكام السعوديون حضورهم القاري المميز في المناسبات القادمة.

وتابع رئيس اتحاد الكرة: “المستوى الكبير الذي قدمه الحكام السعوديون أكمل الحضور السعودي الكبير خلال البطولة التي توج بلقبها المنتخب الأولمبي لأول مرة”.

وجدد المسحل تأكيده على أن إدارة الاتحاد يضع كل ثقته بالحكم السعودي الذي يعد جزءًا أساسيًّا من تطوير ونجاح كرة القدم في المملكة، متمنيًا للحكام السعوديين التوفيق في الفترة المقبلة.

الأخضر يحصد اللقب للمرة الأولى:

ونجح منتخب السعودية في التتويج بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على أوزبكستان في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب “ميلي ستاديوم”، بهدفين دون رد سجلهما أحمد الغامدي وفراس البريكان.

وكان وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد توجه بتقديم مكافأة مالية كبيرة للاعبي منتخب السعودية وسعد الشهري بمناسبة الفوز باللقب للمرة الأولى، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).