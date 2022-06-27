أوضح سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السابق أن المشاكل النفسية التي يُعاني منها لاعبو الفريق الأول أبعدته عن المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي.

سعود الصرامي :

لاعبو النصر ممتازين .. لكن مشكلة النادي نفسية 100%

الحصاد الرياضي …@L9arami pic.twitter.com/WyAKMqrKql — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 26, 2022

وقال الصرامي لـ قناة 24 الرياضية: ” أصفر الرياض يمتلك لاعبين على أعلى مستوى سواء محليًا أو أجانب، ولكن المشاكل النفسية بنسبة 100% أثرت سلبًا على الفريق وجعلته لا ينافس على الدوري”.

وأضاف: ” انظر إلى اللاعبين الذين غادروا أصفر الرياض ستجد أنهم تألقوا خارج الفريق، ربما الضغط الجماهيري والإعلامي هو السبب”.

يذكر أن أصفر الرياض سيواجه نادي الفتح مساء اليوم في الجولة الـ30 من دوري المحترفين.