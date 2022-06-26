قالت مديرية الأمن العام في الأردن، اليوم الأحد: إنه جرى تحديد مكان المشتبه به بقتل فتاة جامعة العلوم التطبيقية إيمان إرشيد.

أطلق النار على نفسه:

وأضافت المديرية، في بيان صحفي، أنه لدى محاصرته من قبل رجال الأمن العام أقدم على إطلاق النار على نفسه.

وبينت المديرية أنه سيجري ذكر أي تفاصيل لاحقًا.

وتوفيت فتاة داخل جامعة خاصة في شمال عمّان بعد أن أطلق شخص عيارات نارية باتجاهها وفق ما أفادت مديرية الأمن العام الخميس الماضي.

حظر النشر في القضية:

وكان نائب عام محكمة الجنايات الكبرى، القاضي إحسان السلامات، قرر حظر النشر في قضية مقتل الطالبة إيمان إرشيد في جامعة العلوم التطبيقية.

وطلب القاضي السلامات من مدير عام هيئة الإعلام، التعميم على كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بقضية إيمان إرشيد، أو مجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، الأمر الذي يؤثر سلبًا على مجريات التحقيق فيها وذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية.