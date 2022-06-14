أعلن المعهد الصناعي الثانوي الثاني بالمدينة المنورة عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في التقديم على برامج المعهد في جميع أقسامه لمرحلتَيْ الدبلوم والبرامج الفصلية، مطلع الفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1444هـ، بدءًا من 25 ذو الحجة إلى 29 ذو الحجة القادم عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة “قبولي” (هنا الرابط).

تدريب وتأهيل الخريجين

وأوضح مدير المعهد المهندس بندر بن رزيق الحربي، أن رسالة المعهد هي الإسهام في تدريب وتأهيل الخريجين من أبناء المدينة المنورة، والمراكز التابعة لها، وتأهيلهم لدخول سوق العمل في المجالات كافة، وقطاعات العمل الحكومي والخاص، في مجال (الحاسب الآلي والكهرباء وميكانيكا السيارات والتبريد والتكييف وصيانة الأجهزة الذكية والتمديدات الصحية والنجارة العامة والميكانيكا العامة).