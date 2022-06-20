أعلن المعهد الصناعي الثانوي بجازان عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والبرامج المهنية، للفصل التدريبي الأول لعام 1444هـ، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 25 وحتى يوم الخميس الموافق 29 من شهر ذي الحجة المقبل، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

وأوضح مدير المعهد المهندس أحمد بن قاسم الفيفي، أن القبول في المعهد سيكون متاحاً في تخصصات قسم الحاسب الآلي، وقسم التبريد والتكييف، وقسم الإنشاءات المعدنية – اللحام، وقسم الكهرباء – الإنشائية، وقسم المحركات والمركبات، وقسم ميكانيكا تشغيل آلات – إنتاج.

شروط القبول في المعهد الصناعي

وبيّن أن من شروط القبول أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون المتقدم للدبلوم خريج المرحلة المتوسطة، وشهادة إتمام الصف الأول الثانوي، أو شهادة إتمام الصف الثاني الثانوي، والمتقدم للبرنامج المهني خريج المرحلة المتوسطة فقط، وأن يكون لائقاً طبياً، وألا يقل سن المتقدم للدبلوم عن (١٥) سنة، وسن المتقدم للبرنامج المهني عن (16) سنة، وألا يكون المتقدم خريجاً من الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولا يكون المتقدم ملتحقاً في أي من المنشآت التدريبية أو أي جهةٍ تعليميةٍ حكومية، أو مفصولاً تأديبياً من أي جهةٍ تعليميةٍ أو تدريبية، ويشترط عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية، ولا يكون موظفاً، فيما يمكن قبول الموظف الموفد بعد موافقة جهة عمله وفق الضوابط المنظمة لذلك، ويتاح للمتقدم معهداً واحداً أو عدة معاهد للتقدم عليها (بحد أعلى معهدان) ثم اختيار التخصصات المرغوب التقدم عليها (رغبةً واحدةً كحد أدنى).

مميزات وحوافز

وأشار إلى أن المتدرب يحصل على العديد من المميزات والحوافز حيث يصرف للمتدرب المنتظم في التدريب مكافأةً شهريةً مقدارها (800) ريال، وفرصة التوظيف مع القطاع الخاص والحكومي، ويحصل المتدرب عند التخرج على شهادة الدبلوم الصناعي الثانوي المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية بالمرتبة الخامسة، وفرصة إكمال الدراسة بالكليات التقنية، والحصول على تمويل بعد التخرج لفتح مشروع يصل إلى 300 ألف ريال من معهد ريادة الأعمال الوطني.