أكد عضو فريق المباني بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة عبدالله العنزي، أن ضبط درجة حرارة التكييف على 24 يوفر من استهلاك الكهرباء.

فيديو | عضو فريق المباني بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة عبدالله العنزي: ضبط درجة حرارة التكييف على 24 يوفر من استهلاك الكهرباء#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/dwqRUx9f49 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 18, 2022

وتابع العنزي، خلال حواره إلى قناة الإخبارية، أن ضبط درجة حرارة التكييف مهم جدًّا، وتعد درجة الـ24 ملائمة لراحة الجسم والأكثر ترشيدًا.

درجة حرارة التكييف:

وتابع أن وضع درجة حرار التكييف على هذا المعدل قد يوفر للمستهلك 30% من نسبة الاستهلاك، ناصحًا بضبط التكييف على تلك الدرجة.

وشدد العنزي على أهمية تنظيف فلاتر المكيف بمعدل مرة كل أسبوعين أو عقب انتشار الغبار؛ لترشيد الاستهلاك؛ لأن المكيفات تستهلك 70% من إجمالي طاقة الكهرباء.

ولفت إلى أنه يجب الاهتمام بشأن الأجهزة الكهربائية الأخرى في فصل الصيف باختيار إنارة كهربائية عالية الكفاءة أو الليد؛ لأنها توفر 80% من الاستهلاك.