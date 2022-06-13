أثار الإعلامي الرياضي عادل الملحم سؤالًا مثيرًا للجدل وذلك بعد تألق فراس البريكان مع المنتخب السعودي الأولمبي في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا بالفترة الحالية.

إعلامي نصراوي يدافع عن البريكان

وقال الملحم المعروف بميوله لـ النصر عبر حسابه في “تويتر” اليوم: ” الآن شغالين مدح في فراس، تهقون لو أنه مازال في النصر بيمدحونه؟”.

ويلعب فراس مع نادي الفتح منذ صيف 2021 قادمًا من نادي النصر، في صفقة بيع نهائي.

وكان لاعب نادي الفتح سجل هدفًا في مباراة السعودية وفيتنام أمس الأحد في ربع نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.