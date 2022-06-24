ظهرت الملكة إليزابيث الثانية، بإطلالة جديدة ومختلفة خلال استضافتها رئيس أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، وحاكمة نيو ساوث ويلز مارجريت بيزلي في قلعة وندسور.

تصفيفة شعر قصيرة وتخلٍّ عن العصا

ووفقًا لموقع “وومن أند هوم” الأمريكي، أطلت الملكة إليزابيث بتصفيفة شعر مختلفة وأقصر بشكل ملحوظ من الخلف وعلى الجانبين.

وبالإضافة إلى قصة الشعر، ظهرت الملكة إليزابيث أيضًا بصحة جيدة ونشاط لافت، حث تخلت عن العصا التي اعتمدت عليها كثيراً مؤخراً للوقوف والمشي.

انبهار إطلالة الملكة إليزابيث

كما اختارت فساتين صيفية ملونة بألوان مبهجة ومطبوعة بشكل مميز.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، انبهر متابعو حساب العائلة المالكة على تطبيق “إنستجرام” بإطلالة الملكة الصيفية الجديدة، حيث سارعوا على التعليق على صورتها المنشورة.

وكتب أحد المتابعين “الملكة تبدو رائعة! تسريحة شعرها الصيفية الجديدة تبدو رائعة”، وقال آخر “أحب تسريحة شعرك الجديدة يا صاحبة الجلالة”.

وقلصت الملكة إليزابيث ظهورها العلني بعد وفاة زوجها الأمير فيليب في أبريل 2021.وخلال احتفالاتها باليوبيل البلاتيني، إحياءً لذكرى 75 عامًا على احتلالها عرش المملكة المتحدة شوهدت الملكة مرتين فقط.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية احتفلت بعيد ميلادها الـ 96 في إبريل الماضي في فرية ساندرينغهام بشرق إنجلترا التي كانت على الدوام ملاذاً للملكة وزوجها الراحل الأمير فيليب.