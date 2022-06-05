ينتظر عشاق الكرة السعودية، مباراة المنتخب السعودي ضد كولومبيا مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار تحضيرات الأخضر للمشاركة بـ كأس العالم 2022 في قطر.

وتقام المباراة بين المنتخبين في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة في إسبانيا، في إطار معسكر الأخضر التحضيري لـ مونديال قطر.

وسبق للمنتخبين أن التقيا في مباراتين وديتين عام 1994.

وتقابل الأخضر مرتين أمام المنتخب الكولومبي، في إطار الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة، وانتهت المباراة الأولى، التي أقيمت في 6 فبراير 94، بالتعادل بهدف لمثله، بينما انتهت المباراة الثانية في 9 فبراير، بخسارة الأخضر بنتيجة (0-1).

ماذا يفعل الأخضر في أولى ودياته قبل المشاركة بالمونديال ؟

وسبق لـ المنتخب السعودي أن خاض 5 مباريات كأول اختبار ودي له تحضيرًا لمشاركته في كأس العالم في آخر 5 مرات شارك فيها.

لم يفز المنتخب السعودي في أول لقاء ودي له تحضيرًا لـ كأس العالم خلال الخمس مباريات حيث خسر 3 مرات وتعادل مرتين.