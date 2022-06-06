سيواجه المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، نظيره الإماراتي يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا والمقامة حاليًا في دولة أوزبكستان.

توقيت مباراة المنتخب السعودي ضد الإمارات

وستقام المباراة بين المنتخبين في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، حيث يهدف الأخضر الأولمبي للفوز والوصول إلى النقطة السابعة للتأهل لدور الثمانية.

وكان الأخضر فاز على منتخب طاجيكستان بخماسية دون رد يوم الجمعة الماضية، ثم تعادل مع منتخب اليابان عصر اليوم بدون أهداف.

ويتواجد الأخضر برصيد 4 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، وأصبح رصيد المنتخب الياباني بنفس عدد النقاط في المركز الثاني.

الأخضر يسعى للفوز بأول لقب

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي لم يسبق له الفوز بلقب كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، ويسعى للفوز بأول بطولة له في نسخة أوزبكستان 2022.