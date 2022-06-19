كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع، عن حكم بقاء الزوجة مع زوج متهاون في الصلاة ولا يحافظ عليها.

#فتاوى | هل يجوز البقاء مع زوج لا يحافظ على الصلاة؟ الشيخ عبدالله المنيع يُجيب. #قناة_السعودية pic.twitter.com/9HIp1MPEs8 — قناة السعودية (@saudiatv) June 19, 2022

حكم تارك الصلاة

وقال الشيخ المنيع خلال استضافته على قناة “السعودية” ردًا على سؤال حول حكم بقاء الزوجة مع زوج يصلي الجمعة فقط،:” إن رسول الله قال إن “العهد الذي بيننا وبينهم هو الصلاة “.

وتابع أن مجموعة كبيرة من المحققين وأهل العلم أكدوا أن تارك الصلاة كافر سواء كان ترك الصلاة جحدًا لوجوبها، أو تساهلًا وتجاوزًا لوجوبها.

الطلاق في حال عدم الصلاة

ونصح الزوجة بالحديث مع زوجها ووضعه بين خيارين، الأول أن يصلي وأن يكون مسلمًا مثل زوجته، والثاني في حال عدم الانصياع لحديثها هو طلب الطلاق، لافتا إلى أنه إذا لم يستجب للأمر فعليها رفع أمرها للمحكمة.