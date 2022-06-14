استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية الإبلاغ عن عدم التزام الشركات بالمواعيد المحددة للرواتب.
وقالت: إن تأخير صرف الأجور مخالفة للنظام، ويمكن تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
آلية البلاغات:
وبشأن آلية تقديم البلاغ قالت الوزارة، أنها متاحة كالتالي:
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جاء ذلك ردًّا على تساؤل ورد للوزارة، عبر حسابها «العناية بالعملاء»، من أحد المستفيدين بشأن عدم تسليم الموظفين رواتبهم في الوقت المحدد.
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