دعت وزارة الموارد البشرية إلى اللجوء إلى خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية عبر الموقع الإلكتروني في حال وجود خلافات بين الموظف وصاحب العمل.

وتلقت الموارد البشرية سؤالًا من أحد المتابعين عبر تويتر؛ يقول خلاله: ” تم التعاقد معي علي منصة قوي مع مجمع طبي بمهنة طبيب أسنان عام، لمدة عامين بدأ من 8/2021 حتى 8/2023 ، وبعد ٨ أشهر من العمل لديهم تم إرسال خطاب لي بإنهاء خدماتي تعسفيًا، بدون سبب واضح معللين ذلك بتدني دخل العيادة كما كتبوا في الخطاب ورفضوا إعطائي أي مستحقات”.

وردت الوزارة بالقول: “يمكنك تقديم دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية”. واستكمال البيانات من خلال البريد الوارد عند تسجيل الدخول للمنشأة من خلال صلاحية مشرف التسجيل والاشتراكات.

التسوية الودية

يذكر أن التسوية الودية هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

تحديث البيانات

وفي سياق متصل حثت التأمينات الاجتماعية أصحاب الشركات على تحديث بيانات العاملين الأجانب لديهم عبر وزارة الموارد البشرية مشيرة إلى أنها تستقي بيانات الموظفين من الوزارة.

جاء ذلك في رد من حساب العناية بالعملاء في التأمينات الاجتماعية على صاحب شركة قال في سؤاله: لدي عامل تم نقل كفالته ولكن لم أستطع تسجيله في التأمينات.

وردت التأمينات بالقول: نأمل تحديث بيانات المشتركين لدى وزارة الموارد حيث إن بيانات المشتركين غير السعوديين ترد للمؤسسة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل آلي.