أكدت وزارة الموارد البشرية، أن من حق الموظف الحصول على شهادة خبرة من جهة العمل عند انتهاء عقد العمل بين الطرفين.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، في “تويتر”، أن هذه الشهادة تحتوي على مجموعة من المعلومات كالتالي:

شهادة الخبرة تتضمن التالي

– تاريخ التحاقه بالعمل

– تاريخ انتهاء علاقته بالعمل

– مقدار أجره الأخير

جاء ذلك في رد من الوزارة، على سؤال مغرد قال فيه ” هل أستطيع الحصول علي شهادة خبرة بعد الخروج النهائي”.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الموارد البشرية أنه يُسمح لموظفي القطاع الخاص بفتح ملف منشأة ومزاولة الأنشطة التجارية.

تحديث بيانات العامل:

في سياق آخر، قالت الوزارة إنه تم إطلاق خدمة (استعراض / تحديث بيانات العامل) على بوابة الخدمات الإلكترونية لتمكين ممثلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة ولمزيد من التفاصيل حول خطوات تنفيذ الخدمة يرجى الاطلاع على الرابط التالي: هنا.

كما يمكن معرفة المزيد من التفاصيل حول (عقد العمل – إنهاء العقد) من خلال زيارة موقع الثقافة العمالية على الرابط التالي: هنا.