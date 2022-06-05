أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، معايير اختيار الأدوات الصحية، لضمان أقل استهلاك للمياه.

وقالت المواصفات السعودية في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “تحقّق من صحة معلومات بطاقة ترشيد استهلاك المياه عبر تطبيق تأكد.. لتسهم في الحفاظ على الثروة المائية”.

وبينت أن اختيار البطاقات الصحية التي تحمل مستوى (أ) في بطاقة ترشيد استهلاك المياه، يضمن لك استهلاكًا أقل وتوفيرًا أكثر.

المتطلبات الفنية للأدوات والأجهزة الغذائية

وفي وقت سابق، حددت المواصفات السعودية عددًا من المتطلبات الفنية للأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء؛ وذلك للحفاظ على سلامة المستهلك.

وأوضحت المواصفات، أن المتطلبات تتضمن: أن تصنع الأدوات والأجهزة وفقًا لمتطلبات اللوائح الفنية؛ لضمان سلامتها وذلك للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك، وألا تحدث المواد المستخدمة في التصنيع أي تدهور في الخصائص الحسية للطعام (المذاق، اللون، الرائحة).

كما تشمل المتطلبات: وصف جميع المواد المستخدمة في التصنيع والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وأن تكون الخامات المستخدمة معروفة المصدر والتركيب، وألا تحدث أي تغيير في الطعام أو نقل مواد ضارة للمستهلك.

وشددت على أن تكون المواد المستخدمة في التصنيع ذات جودة مناسبة لاستخدامها مع الأغذية، وأن تكون الجهة المصنعة للمادة الخام معروفة وبياناتها متاحة للجهات الرقابية عند الطلب.