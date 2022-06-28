رافقت عدسة “المواطن” الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة في ماليزيا أثناء إنهاء إجراءات سفرهم من مطار جاكرتا.

وقال العقيد بدر المديفر المشرف على المبادرة في صالة مطار جاكرتا: إن مبادرة طريق مكة إحدى المبادرات التي أطلقتها المملكة ضمن برامج رؤية 2030 لضيوف الرحمن والتي تسهم في تسهيل إجراءات دخولهم في مطارات بلدانهم قبل الوصول إلى المملكة.

هدف مبادرة طريق مكة

ويأتي إطلاق مبادرة طريق مكة في مملكة ماليزيا هذا العام 1443هـ، إضافة إلى دول إندونيسيا وباكستان والمغرب وبنجلاديش، استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية في التيسير على ضيوف الرحمن، وحرص القيادة الحكيمة على رعاية ضيوف الرحمن وسقايتهم وإعانتهم والاهتمام بشؤونهم.