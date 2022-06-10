عبر عدد من المواطنين والمقيمين عن انزعاجهم واستيائهم بسبب ارتفاع أصوات الموسيقى في فروع شركة إيكيا في الرياض.

ورصدت صحيفة “المواطن“، تغريدات لعدد من المغردين عبروا عن استيائهم من صوت الموسيقى الصاخبة، حيث غرد المواطن عيسى بن إبراهيم العيسى معبرًا عن انزعاجه بقوله: “قمت بزيارة فرع طريق الثمامة، لكن للأسف فرض الموسيقى بهذا الشكل المزعج يجعل هذه هي زيارتي الأخيرة، وأتوقع أن هناك الكثير غيري ممن انزعج كذلك”.

من يريد الشراء يحتاج الهدوء

وعلق أبو يوسف بقوله “استغرب ممن يضع أصواتًا أيًا كانت وعادة من يريد الشراء أو الأكل يحتاج هدوءًا وتركيزًا لتفحص ما يريد شراءه”.

وقال أبو عبدالملك في تغريدة عبر “تويتر”: “الموسيقى لها تأثير مباشر على سلوك العميل، وجودها لسبب نفسي تسويقي، يصعب شرحه، ولكن مختصره مبدأ رأس مالي”.

نحن نأتي للتسوق وليس لسماع الموسيقى

وعلق آخر بقوله: “وما الفائدة إذا لم يتم اتخاذ أي قرار، نحن نأتي للتسوق وليس لسماع الموسيقى التي توثر علينا ونترك المحل، إزعاج ليس طبيعي يجعلك تكره المحل والتسوق فيه بعد أن كانت إيكيا تعني للكثير متعة التسوق”.

نتمنى العمل على إرضاء العملاء

وعلقت لينا العيد بقولها: “فعلًا نرفض ولا نرغب بوجود الموسيقى في إيكيا وغيرها ونتمنى العمل على إرضاء العملاء”.

وقال نوف العنقري “ساءني جدًا تعامل المسؤولين في إيكيا الرياض فرع المونسية.. الموسيقى كانت صاخبة، وكانت معي أكثر من مشتكية لخفضها على الأقل إذا لم تغلق ولا مجيب.. غير أمور أخرى لكن لعلي اكتفي بهذا”.

وغرد عثمان بن ناصر الحليلة بقوله: “الموسيقي ليست من أبواب التسويق بل خسران يا إيكيا”.

مطالبات بإعادة النظر في تشغيل الموسيقى

وقالت مغردة بقولها “صحيح جدًا، إيكيا حقيقة قد تفقد زبائنها بسبب إجبارهم على التسوق مع سماع الموسيقى! إيكيا ستكون الخاسر الأول”.

وغردت مها العلي “نعم نرجو إعادة النظر في قرار تشغيل الموسيقى لأننا نحب إيكيا ونحب بضاعتها”.