يترقب الجمهور السعودي القرارات النهائية بشأن قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله وناديه الاتحاد ضد نادي النصر.

🗣 عبدالرحمن الجماز :

قرار قضية حمدالله لن يصدر إلا بعد نهاية الدوري ..

الحصاد الرياضي …@Aljamaz8910 pic.twitter.com/r0LBdhb3wj — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 23, 2022

وكان النصر فسخ عقد اللاعب المغربي يوم 23 نوفمبر الماضي، ثم في ديسمبر الماضي انتقل المهاجم المغربي لصفوف الاتحاد.

ولكن تبين بعد ذلك أن حامد البلوي إداري نادي الاتحاد حرّض حمدالله على فسخ العقد مع النصر في سبتمبر الماضي وهو ما جعل النصر يتقدم بشكوى ضد الاتحاد واللاعب المغربي.

وقال الإعلامي عبدالرحمن الجماز حول القضية: “قرار قضية حمدالله لن يصدر إلا بعد نهاية الدوري، ويجب توجيه هذا السؤال للاتحاد السعودي لكرة القدم”.

اللاعب المغربي سجل 15 هدفًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي، ونجح في التألق مع العميد رغم تراجع مستواه في المباريات مؤخرًا.