أوضحت شركة المياه الوطنية كيفية وخطوات تفعيل خدمة رسائل الحد الاستهلاكي.
وقالت الشركة، في ردها على أحد المواطنين، عبر حسابها في “تويتر”، إن الخطوات تتمثل في:
خطوات تفعيل الخدمة
– الدخول للتطبيق
– اختيار معدل الاستهلاك والمزيد
– يتم الدخول إلى تحكم في استهلاكك
– إزالة علامة “صح” بأيقونة أرغب بتلقي الإشعارات على جوالي المُسجل.
– اختيار “الحد الاستهلاكي الخاص بي”.
التنبيه عن كمية الاستهلاك
وأبانت شركة المياه الوطنية، أن تلك الخدمة ليس لها علاقة بمواعيد الفصل وإنما للتنبيه عن كمية الاستهلاك فقط.
اترك تعليقاً