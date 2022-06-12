أوضحت شركة المياه الوطنية كيفية وخطوات تفعيل خدمة رسائل الحد الاستهلاكي.

وقالت الشركة، في ردها على أحد المواطنين، عبر حسابها في “تويتر”، إن الخطوات تتمثل في:

خطوات تفعيل الخدمة

– الدخول للتطبيق

– اختيار معدل الاستهلاك والمزيد

– يتم الدخول إلى تحكم في استهلاكك

– إزالة علامة “صح” بأيقونة أرغب بتلقي الإشعارات على جوالي المُسجل.

– اختيار “الحد الاستهلاكي الخاص بي”.

التنبيه عن كمية الاستهلاك

وأبانت شركة المياه الوطنية، أن تلك الخدمة ليس لها علاقة بمواعيد الفصل وإنما للتنبيه عن كمية الاستهلاك فقط.