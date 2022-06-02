أعلنت شركة المياه الوطنية عن ترسية عقد مشروع جديد لتنفيذ أعمال الثقب الأفقي بمنطقة جازان، سيخدم أكثر من 31800 مستفيد في عدد من محافظات المنطقة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 11 مليون ريال.

تفاصيل العقد:

وأوضحت الشركة أن عقد تنفيذ الثقب الأفقي بمنطقة جازان سيخدم محافظات وأحياء متفرقة بمنطقة جازان في كل من أبو عريش، العارضة، ضمد، العيدابي، الداير، الدرب، بيش، فرسان، أحد المسارحة، الريث، هروب، صامطة، وحي المعبوج بمدينة جيزان، مبينةً أنه يتضمن تنفيذ شبكات وخطوط ناقلة بأقطار مختلفة بأطوال تتجاوز 4900 متر طولي.

ثقب أفقي:

وأشارت الشركة إلى أن العقد سينفذ بتقنية الثقب الأفقي؛ وهي تمديد الخدمات دون الإضرار بسطح الأرض، وذلك بإنشاء خط أنابيب بثقب الأرض أفقيًا من تحت الطرقات بشكل تدريجي باستخدام الدافعات الهيدروليكية، أو غيرها من المعدات خلف آلة حفر الأنفاق لاستكمال إيصال تمديد الأنابيب.

وأوضحت أن العقد يهدف إلى ضمان استمرار الإمداد، وزيادة نسبة التغطية بخدمات إيصال مياه الشرب، وذلك تنفيذًا لخطط الشركة الهادفة إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، ورفع كفاءة الخدمات المائية والبيئية، وتطويرها وفق أعلى المعايير، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.