يؤكد الخبراء على أن وجود البكتيريا والفيروسات والطفيليات في أمعائك، ضرورية جدًّا لصحتك.

وقالت الباحثة إليزابيث كوروين: إن الميكروبيوم، وهو مجموعة الميكروبات التي تعيش داخل أمعائك، يعتبر واحدًا من مسببات الصحة الجيدة، بحسب “سكاي نيوز”.

وأوضحت أنه يؤثر على جهاز المناعة، ويساعد على امتصاص فيتامينات مهمة في أمعائنا.

ولفتت كوروين إلى أن أمعاء الجميع قابلة للتسريب إلى حد ما، لكن أحشاء بعض الناس أكثر قابلية للتسريب من غيرها.

ميكروبات مفيدة:

وأضافت أنه في حال تسربت الكائنات الحية الدقيقة الصحية والمفيدة من أمعائك، فلا بأس بذلك، ولكن إذا تم بتسريب المزيد منها، فسوف تنشط الخلايا المناعية، مما قد يتسبب في حدوث التهاب.

من جانبها، قالت الأستاذة في قسم العدوى والمناعة وطب الجهاز التنفسي بجامعة مانشستر في المملكة المتحدة، شينا كروكشانك: إن هذه الكائنات الحية تقضي على مسببات الأمراض السيئة، وتساعد بعض الأدوية على العمل بشكل أفضل.

وأضافت: إن العناية بالميكروبيوم الخاصة بك يمكن أن يساعدك في العديد من الحالات، بما في ذلك الحساسية والربو وأمراض المناعة الذاتية.