أوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، أن الناتو بدأ الاستعداد لمواجهة مع روسيا في عام 2014.

وقال: “في الواقع، كنا نستعد لمواجهة مع روسيا منذ 2014، لذلك عززنا وجودنا العسكري في شرق الكتلة، وبدأنا في إنفاق المزيد من الأموال على الدفاع، وزدنا أيضًا من جاهزية قواتنا”.

الصين ليست خصمًا:

وفي وقت سابق من اليوم، قال ستولتنبرج: إن الصين ليست خصمًا لحلف الناتو، لكن ينبغي على الحلف أن يكون واعيًا بالتحديات التي تمثلها.

وأضاف: “نعزز دعمنا السياسي لجورجيا ونساعدها على الصمود والتكيف، ونساعد شركاءنا الذين يتعرضون للعدوان من قبل روسيا”.

وتابع: “من المستحيل علينا مواصلة الشراكة مع روسيا بعد كل ما أقدمت عليه في السنوات الأخيرة وخاصة عدوانها على أوكرانيا”.