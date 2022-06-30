وجه جموع جمهور نادي النصر، الشكر إلى الرمز الأمير خالد بن فهد العضو الذهبي للنادي، وذلك بعد دعمه تعاقد النادي مع المدير الفني الفرنسي رودي غارسيا.

وجود الأمير خالد بن فهد يزيل العقبات:

وكان مسلي آل معمر رئيس نادي النصر قال عبر حسابه في “تويتر” بعد التعاقد مع غارسيا: “أولى خطوات الإعداد للموسم المقبل هي التعاقد مع المدرب، كانت مفاوضات طويلة وشاقة، لكن العقبات والصعوبات تزول بوجود الرمز خالد”.

غارسيا يعود للرياض الأسبوع المقبل:

وأضاف آل معمر: “سيكون غارسيا في الرياض الأسبوع المقبل، لاستكمال التحضيرات ودراسة أوضاع الفريق، ونسأل الله التوفيق”.

الناقد الرياضي علي المرشود رد على تغريدة آل معمر قائلًا: “بالتوفيق يبوعبدالله وألف شكر للرمز النصراوي الكبير الأمير خالد بن فهد على كل ما يقدمه من دعم كبير متواصل للكيان، الثقة بالله كبيرة ثم بكم ولا تزال ولاسيما مع الخطوات التصحيحية للموسم القادم وبإذن الله يعود هذا النادي الكبير لمكانه الطبيعي في منصات التتويج كبطل كما يحب عشاقه”.

أما الإعلامي فهد الروقي فقال: “بالتوفيق أبو عبدالله وشكرًا بحجم السماء لرمز النصر ابن الفهد خالد”.

أما الإعلامي عبدالعزيز المريسل فعلق قائلًا: “بيض الله وجهك أبو عبدالله، الجهد الكبير والتفاوض الذي قمت فيه منذ فترة طويلة مع جارسيا تشكر عليها والله لا يضيع لك تعب”.