واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تفوقه ضد الحزم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يواصل تفوقه ضد الحزم

ولعب النصر ضد الحزم بالأمس في ملعب الأخير بالرس، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز العالمي بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويُعد هذا الفوز هو التاسع للعالمي أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخسر مرتين فقط، فيما خيم التعادل على نتيجة لقاء واحد.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق الفوز على الحزم ذهابًا وإيابًا للمرة الثالثة في تاريخ مواجهتهما بالبطولة، كما أصبح الأكثر تحقيقًا للانتصارات خارج ملعبه هذا الموسم بـ9 انتصارات، بالتساوي مع الهلال والاتحاد.

العالمي يستضيف الفتح

ومن المقرر أن يلعب العالمي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في ملعب مرسول بارك بالرياض، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.