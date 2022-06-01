يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من أزمة في مركز حراس المرمى، وذلك قبل عودته للتدريبات الجماعية، مساء يوم السبت المقبل.

النصر يعاني في حراسة المرمى

وخضع حارس المرمى وليد عبدالله لعملية جراحية، الأمر الذي سيؤدي لاستبعاده لمدة أسبوعين على الأقل، فيما يُعاني أمين بخاري من إصابة، وأكدت تقارير أنه سيغيب لمدة 10 أيام.

وكان أمين بخاري قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع النصر ضد الأهلي، ما تسبب في استبعاده من قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العالمي يبدأ الاستعداد السبت المقبل

ومنح المدير الفني الأرجنتيني ميغيل روسو لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إجازة، على أن يستأنف اللاعبون التدريبات، يوم السبت المقبل، استعدادًا لمواجهة الحزم ضمن منافسات الجولة الـ29.

ويحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم الترتيب برصيد 17 نقطة، وهبط رسميًّا إلى الدرجة الأولى.