يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتجاوز عقبة الفتح ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر لا يعرف التعادل بالجولة الختامية:

ولا يعرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر التعادل في المباراة الختامية بآخر 6 مواسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث نجح في الفوز 3 مرات وخسر مثلهم، وخاض آخر 4 جولات ختامية له على ملعبه.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في الجولة الختامية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في آخر 4 مواسم، حيث فشل في تحقيق الفوز، واكتفى بتعادل وحيد و3 هزائم.

العالمي يستضيف الفتح:

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الفتح على ملعب مرسول بارك في الرياض، مساء اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 58 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس برصيد 35 نقطة.