ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

النصر الأكثر فوزًا برباعية

ولعب النصر ضد الحزم بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز العالمي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأكثر فوزًا برباعية هذا الموسم، حيث إنها المرة السادسة التي يفوز فيها بهذه النتيجة، حيث حققها أمام كل من؛ ضمك، الفيصلي، الطائي، الباطن، الشباب والحزم.

ورفع العالمي رصيده إلى 58 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وضمن المقعد الرابع في بطولة كأس السوبر السعودي بالموسم القادم.

العالمي يستضيف الفتح

ومن المقرر أن يلعب العالمي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في ملعب مرسول بارك بالرياض، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.