يُعاني نادي النصر مؤخرًا من الديون التي أثقلت عاتق النادي وكشف عنها مسلي آل معمر رئيس النادي خلال تغريدة سابقة له عبر حسابه في “تويتر”.

وتردد في الفترة الأخيرة، أنباء حول وجود عقوبات مرتقبة على أصفر الرياض من الفيفا بسبب الديون.

علق القانوني والإعلامي محمد الدويش على الأمر قائلًا في حسابه في “تويتر”: “يقولون ديون أصفر الرياض في الفيفا أكثر من 200 مليون ريال، ويقولون كامل ديونه 400 مليون ريال، كيف سجل؟، كيف فيفا لم يعاقبه؟، هذا دين بتاع كُله يعني محسوب فيه ما فات وكل ما هو آت آت، لو هكذا تُحسب ديون الأندية لما سجلتْ ولا من المنع والخصم والتهبيط سلمت!”.

ماذا قال رئيس النصر ؟

وكان آل معمر قال قبل أسبوع من الآن عبر حسابه في “تويتر”: “كثر الحديث عن قوة النصر المالية والبعض يتبنى ترسيخ ذلك، لشيء في نفسه ولأهداف معروفة، والحقيقة هي أن إدارتنا أتت في أصعب فترة مالية في تاريخ أصفر العاصمة وإجمالي الديون هو 393 مليون ريال، والعجز السنوي وصل لـ 200 مليون ريال”.

وأضاف آل معمر: ”لولا الدعم الحكومي لجميع الأندية والدعم السخي من الأمير خالد بن فهد لما استطعنا تسجيل صفقات خلال فترتي التسجيل الماضيتين، كذلك نسبة عالية من الدعم ذهبت لسداد الديون والالتزامات، التحديات المالية كبيرة، لكنها تهون في ظل وجود الرمز الأمير خالد بن فهد”.